Se o pedido feito pelo vereador Juscelino Gadelha (PSB) for aceito, o tombamento vai garantir que os nomes das duas ruas nunca será alterado.

O pedido está sendo analisado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Ambiental da Cidade de São Paulo. No requerimento, Gadelha lembra que na esquina funciona "desde 1948, o Bar Brahma, importante símbolo do cenário da música brasileira".