Iphan notifica obra ao lado do Masp

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) notificou ontem a construtora Gafisa, responsável pelas obras de um prédio ao lado do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista. Segundo o órgão, a construção do edifício Paulista Corporate não poderia ter começado sem seu aval, pois modifica o entorno do museu - bem tombado pelo patrimônio federal. Representantes da construtora se reúnem hoje com o Iphan para debater a adequação da obra.