Ipem vai verificar se taxímetros seguem tabela Para garantir a cobrança correta, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem) começa a verificar entre amanhã e 3 de março os taxímetros dos 33 mil táxis da capital. A inspeção será feira de acordo com o final da placa e é obrigatória por causa do aumento, desde o dia 15, de 18% no valor da tarifa. A bandeirada comum foi de R$ 3,50 para R$ 4,10. Até passar pela vistoria, o taxista deve anexar no vidro traseiro a nova tabela de preços.