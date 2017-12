Investimentos serão antecipados em cidades afetadas por chuva

O presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Gesner Oliveira, informou, em reunião realizada nesta quarta-feira, 28, com os sete prefeitos de municípios do oeste da Grande São Paulo, que irá antecipar os investimentos previstos para a universalização da coleta e tratamento de esgoto na região.

Durante a chuva entre a noite de segunda e a madrugada de terça, casas das cidades de Barueri e Carapicuíba foram alagadas por causa do transbordamento da Represa Baixo Cotia. Ao menos 50 residências foram danificadas. Em Itapevi, um homem foi arrastado pela enxurrada e está desaparecido.

De acordo com Gesner, até 2012 serão feitas obras que garantirão o tratamento e coleta de 70% do esgoto das sete cidades. A meta de atingir os 100% de tratamento para 2018 deve ser cumprida, segundo informou o presidente da companhia.

De acordo com a prefeitura de Barueri, onde aconteceu o encontro, a reunião já estava prevista antes do temporal. Participaram do encontro, os prefeitos de Barueri, Osasco, Jandira, Itapevi, Santana de Paranaíba, Pirapora do Bom Jesus e Carapicuíba.