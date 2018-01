Investigador é morto a tiros em churrascaria na Via Dutra

Um agente da Delegacia de Investigações Gerais(DIG) da cidade de Jacareí(SP), no Vale do Paraíba, foi morto, por volta das 23h30 de quarta-feira, ao trocar tiros com dois ocupantes de uma moto no pátio da Churrascaria Gaúcho, à margem da pista sentido RJ-SP da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Parque Meia-Lua, em Jacareí. Segundo as primeiras informações, o tiroteio se iniciou após o investigador abordar a dupla suspeita. Um dos desconhecidos teria sido atingido em uma das pernas, mas ambos os ocupantes da moto conseguiram fugir. Agentes da DIG, do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos(GARRA) e da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) fazem diligências na região para tentar localizar a dupla. O nome do investigador não foi fornecido pela Polícia Civil. O caso será registrado na DIG.