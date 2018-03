Investigador de polícia é assassinado em Santo André

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O investigador André Luís Gomes de Souza, de 42 anos, que atuava pelo 1º Distrito Policial de Santo André, no ABC, foi baleado, por volta das 20h15 de quinta-feira, 10, na rua Doutor Ubaldino do Amaral, no bairro Santa Terezinha, na mesma cidade onde trabalhava.

Segundo a Polícia Militar, acionada por um dos moradores da rua, o policial civil estava em um Toyota Corolla preto quando foi abordado por dois homens, ambos encapuzados e ocupando uma moto. Um dos desconhecidos sacou uma arma e atirou contra André, que morreu no pronto-socorro do Hospital e Maternidade Bartira.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Santo André. Até a 1h45 desta madrugada de sexta-feira, 11, a Polícia Civil se negava a passar qualquer informação sobre o caso, que tem características de execução e homicídio premeditado.