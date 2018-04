Pivô do maior escândalo de corrupção policial dos últimos anos, o investigador Augusto Pena foi demitido ontem da Polícia Civil. Pena ganhou o direito de delação premiada e responde em liberdade às acusações de ter achacado Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder do PCC. Sua suposta relação com Lauro Malheiros Neto levou à demissão deste do cargo de secretário adjunto de Segurança Pública.