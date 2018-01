Investigação sobre PMs fica em sigilo de Justiça

A pedido da Polícia Civil do Guarujá foi decretado segredo de Justiça no caso dos "Ninjas da PM". A reivindicação foi feita para não atrapalhar as investigações da matança na Baixada Santista, que terminou com a morte de 23 pessoas em abril. Desde a semana passada, 17 policiais militares foram presos administrativamente, acusados de terem participado dos assassinatos. Quatro PMs já tiveram as prisões temporárias decretadas. Ontem, o Ministério Público do Estado de São Paulo havia solicitado a temporária de outros 13 policiais.