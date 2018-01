Investigação do caso Glauco fica sob sigilo O inquérito que apura os assassinatos do cartunista Glauco Vilas Boas, de 53 anos, e de seu filho Raoni, de 25, correrá sob segredo de Justiça. A decisão foi tomada por uma juíza da Vara do Júri da Comarca de Osasco, na Grande São Paulo. As vítimas foram mortas a tiros por volta de 0h20 de 12 de março. Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, de 24 anos, confessou as execuções. O amigo, dele, o estudante Felipe de Oliveira Iasi, de 23 anos, foi indiciado como partícipe (colaborador) do crime. Ele dirigiu o carro que levou Nunes à chácara de Glauco.