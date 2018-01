Investigação da PF cita novo titular de Transportes Paralisadas em janeiro por liminar do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as investigações da Operação Castelo de Areia da Polícia Federal (PF) citavam o nome do futuro secretário de Transportes de São Paulo, Marcelo Cardinale Branco. Elas envolviam a construtora Camargo Corrêa por supostos crimes financeiros, doações ilegais a partidos e a vários políticos. A empresa negou todas as acusações da PF, mas, como nos documentos havia referências a secretários municipais, o Ministério Público Estadual também abriu apuração sobre os documentos da PF e depois trancou a ação.