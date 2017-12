Investidor propõe fazer estádio no Campo de Marte Depois do Piritubão, uma nova proposta começa a ser desenhada para resolver o problema da falta de estádio em São Paulo para abrigar a abertura da Copa do Mundo de 2014. A ideia é construir uma arena na região do Aeroporto do Campo de Marte, na zona norte da capital, e aproveitar a estrutura do futuro Trem de Alta Velocidade (TAV), entre Campinas, São Paulo e Rio.