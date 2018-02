Inverno e temporada seca começam hoje

O inverno começa hoje às 14h16 e o paulistano terá de se preparar para enfrentar dias com clima seco nos próximos meses. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), os índices de umidade relativa do ar chegarão a ficar abaixo dos 30%, o que vai contribuir para a concentração da poluição.

Segundo a escala da Organização Mundial da Saúde (OMS), umidade do ar inferior a 30% é considerada preocupante; entre 20% e 30% é preciso entrar em estado de atenção; entre 20% e 12% é alerta; e abaixo de 12%, alerta máximo. O índice considerado confortável está entre os 60%.

Nesse período é comum aumentar a amplitude térmica (a diferença entre as temperaturas mínima e máxima do dia). "Podem ocorrer diferenças de até 12°C", diz Adilson Nazário, técnico em Meteorologia do CGE.

Julho deve ser o mês mais frio, quando a temperatura mínima ficará, em média, em 11,4ºC. No primeiro mês de inverno e em agosto, a mínima deve ficar em torno de 12,4ºC.