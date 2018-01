Inverno começa e traz nova frente fria para São Paulo

SÃO PAULO - O inverno começou oficialmente na manhã de hoje, e com ele uma nova frente fria chega à região metropolitana de São Paulo. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, durante a madrugada de hoje houve variação de nuvens, formação de neblina e termômetros oscilando em torno dos 15ºC.

Durante o dia, o sol aparece entre as nuvens, mas a temperatura não sobe muito: a máxima esperada na capital paulista não supera os 22ºC.

De acordo com a previsão do tempo, as chuvas poderão ocorrer de forma fraca e isolada na Grande São Paulo no período da tarde e à noite, sem potencial para provocar alagamentos.