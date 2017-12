Inverno começa com chuva e temperaturas amenas em SP

SÃO PAULO - Ao contrário do ano passado, o inverno deste ano deve começar com dias nublados e chuvosos no Estado e na capital. Os próximos dias também serão menos gelados do que na semana passada, quando as temperaturas atingiram a casa dos 0 °C na cidade de São Paulo.

"A semana deve começar com muitas nuvens até quinta e com temperaturas mais baixas durante a tarde. A mínima vai variar entre 11 °C e 13 °C. Vamos ter uma queda de temperatura nas áreas que vão ficar nubladas, sensação de frio, mas não é comparado com o que tivemos na semana anterior", diz Bianca Lobo, meteorologista da Climatempo. Ao longo da semana, a máxima deve variar entre 16 °C e 21 °C.

Se na semana passada o paulistano precisou tirar os casacos e cobertores do armário, a primeira semana do inverno terá como aliado o guarda-chuva. Bianca explica que um sistema de baixa pressão deve entrar no Estado a partir de quarta e vai trazer chuva.

"Isso significa que teremos nuvens mais carregadas e chuva forte no litoral e no Vale do Ribeira." O tempo chuvoso também vai atingir a capital. "Na segunda e na terça, já há previsão de chuva fraca a moderada. Quarta será o pior dia e pode ser complicado na volta para casa. Não dá para descartar a possibilidade de formação de pontos de alagamento na capital."

Na quinta, o sol vai começar a aparecer, mas ainda há previsão de chuva. "A instabilidade diminui na sexta, quando teremos tempo aberto e não há previsão de chuva."