Invasão seguiu planejamento à risca A ocupação do Complexo do Alemão começou com o cerco feito por 800 homens do Exército, na sexta-feira. O cordão de isolamento fixou o limite do território tomado pelo tráfico. A ação de mais 1.900 homens das Polícias Civil, Militar e Federal foi precedida do levantamento físico da área, feito com base em imagens de satélite e captadas por helicópteros. Estrategistas das três principais forças envolvidas - Polícias Civil e Militar e Exército - usaram informações de moradores para sondar o terreno. O grupo valeu-se da experiência de policiais que já realizaram operações na área.