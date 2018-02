Invasão de casa termina com 2 mortos pela Rota A ação de cinco homens que invadiram uma casa na manhã de ontem na região do Butantã, zona oeste da capital, terminou com dois bandidos mortos em tiroteio com policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). Armados com uma pistola calibre 7.65 e um revólver 38, feriram o proprietário, que teve o nariz quebrado e sua mulher, esfaqueada no ombro. Fugiram no Honda Civic da família com dinheiro e joias. Após denúncia, policiais da Rota localizaram dois dos ladrões próximo da favela Jardim Jaqueline, onde houve o tiroteio. Os outros três seguem foragidos.