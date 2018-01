Inundações deixam 800 desabrigados no Vale do Ribeira

Pelo menos 800 pessoas estavam desabrigadas no final da tarde desta quinta-feira, 27 em razão das chuvas que atingiram o Vale do Ribeira, na noite de terça-feira, segundo as prefeituras e a Defesa Civil. As águas do rio Ribeira subiram mais de três metros, inundando as regiões ribeirinhas de Registro, Juquiá, Miracatu e Iguape. Somente em Registro, a prefeitura cadastrou 407 pessoas desabrigadas. As famílias foram levadas para abrigos improvisados num ginásio de esportes e em duas escolas.

A prefeitura decretou situação de emergência e pediu doações, sobretudo alimentos. As águas do rio continuavam subindo ontem. Os bairros mais atingidos são a Vila São Francisco, Jardim Caiçara, Vila Nova e Nosso Teto, com centenas de casas tomadas pelas águas.

As prefeituras de Juquiá e Miracatu, com centenas de desabrigados, também decretaram situação de emergência. As águas do Ribeira atingiram no final da tarde bairros rurais de Iguape. As estradas estavam cobertas pelas águas. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros usavam barcos para retirar as famílias que ficaram ilhadas.