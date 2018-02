Intervenções afetam três linhas da CPTM na noite deste sábado

SÃO PAULO - Obras de modernização em três linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) irão aumentar o intervalo de parada dos trens nas plataformas e desativar algumas estações a partir das 18h deste sábado, 6. Serão afetadas as Linhas 9 (Esmeralda), 10 (Turquesa) e 11 (Coral). No domingo, por conta das eleições municipais, não haverá obras na rede e serão mantidos trens de prontidão para um eventual aumento de demanda.

Veja o que muda neste sábado:

Linha 9 (Osasco - Grajaú): das 20 horas até a meia-noite os trens circularão com maior intervalo entre as estações Jurubatuba e Socorro, para intervenções no sistema de alimentação dos trens.

Linha 10 (Brás - Rio Grande da Serra): das 18 horas até a meia-noite os trens não circularão entre as estações Prefeito Celso Daniel-Santo André e Mauá, por conta de obras no Viaduto Capuava. Ônibus serão disponibilizados para completar a viagem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Linha 11 (Guaianazes - Estudantes): das 18horas até a meia-noite serão realizadas intervenções no sistema de sinalização entre as estações Calmon Viana e Jundiapeba, aumentando o intervalo entre as composições.