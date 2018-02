Intervalo entre trens da Linha 2 do Metrô será ampliado no fim de semana

SÃO PAULO - O intervalo entre trens na Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo será ampliado neste fim de semana para a instalação de um equipamento para o sistema de alimentação elétrica do ramal. Os trabalhos serão feitos na região da Estação Trianon-Masp entre as 23h de sábado, 3, e as 9h de domingo, 4.

De acordo com a companhia, com isso, os trens vão circular por via única entre as estações Consolação e Brigadeiro, e o intervalo entre as composições será ampliado de 5 para até 13 minutos durante o período.

O novo equipamento tem 15 toneladas e aproximadamente 3,5 metros de largura. Cerca de 40 funcionários do Metrô vão trabalhar na instalação do sistema. Para atender os passageiros, o número de funcionários trabalhando nas três estações da Paulista será ampliado.

Suspensão. Por causa da instalação do equipamento, os testes do sistema Controle de Trens Baseado em Comunicação (CTBC), já realizados na Linha 2-Verde há alguns fins de semana, não serão feitos neste domingo.