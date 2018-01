Interpol acha mãe de haitiano perdido em SP Após uma série de incertezas, a Interpol e a Polícia Federal encontraram a mãe do menino Jean (nome fictício), de 11 anos, nascido no Haiti, que veio parar em São Paulo, após cair em uma rede de tráfico de seres humanos. Ao contrário do que as autoridades pensavam, a mulher está viva e morando na Guiana Francesa.