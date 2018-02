Internos fazem tumulto em unidade da Fundação Casa, em São Paulo

SÃO PAULO - Um grupo de menores causou tumulto na manhã deste domingo na unidade Nova Aroeira da Fundação Casa, localizada na região do km 20 da Rodovia Raposo Tavares, em São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa da instituição, os internos teriam desrespeitado as normas disciplinares do centro.

Três funcionários foram feridos pelos jovens, enquanto os internos tentavam impedir que 12 agentes deixassem a unidade, segundo informações da própria Fundação Casa. O tumulto começou por volta das 8 horas e foi controlado cerca de duas horas depois.

Uma sindicância foi instaurada pela Corregedoria Geral da instituição para apurar o que motivou a confusão. Os internos que tiverem provada sua participação no evento sofrerão punições, que podem ser desde uma advertência até redução do horário de visita.

A unidade de Nova Aroeira tem 56 adolescentes internos apreendidos por envolvimento em crimes. A capacidade máxima do centro é de 64 pessoas.