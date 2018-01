Internos fazem rebelião e fogem da Fundação Casa de Guarulhos

Julia Baptista, da Central de Notícias

GUARULHOS - Armados de pedaços de pau, 34 internos da Unidade I da Fundação Casa de Guarulhos (ex-Febem) promoveram uma rebelião seguida de fuga por volta das 21h desta quinta-feira.A Unidade I tem 56 adolescentes internos.

Segundo informações preliminares, os internos renderam dois funcionários, arrebentaram uma porta, renderam vigilantes no portão de acesso aos carros e fugiram.

A Corregedoria da Fundação Casa já está no local e deve abrir uma sindicância para apurar o fato.

Para o vice-presidente do Sindicatos dos Trabalhadores em Entidade de Assistência ao Menor e à Família do Estado de SP, Julio Alves, a defasagem de 35% do efetivo de funcionários e a fragilidade da segurança das Unidades facilitaram a ação dos internos.