Internos fazem corda com lençóis e fogem de unidade da Fundação Casa

Texto corrigido às 12h03

RIBEIRÃO PRETO - Aproveitando a greve dos funcionários, oito internos da Fundação Casa de Ribeirão Preto (SP) fugiram da unidade na noite de deste domingo, 13. Uma viatura da PM esteve na instituição, mas por lei não pôde entrar no local. Para fugir, os adolescentes teriam feito uma corda amarrando lençóis para pularem a muralha. Os infratores estourarem o portão de um alambrado e chegarem ao muro.

Com pouca gente trabalhando, os internos estariam ficando mais tempo livres no interior da instituição e no pátio, sob a vigilância de apenas três funcionários. Outros adolescentes também pretendiam fugir, mas foram descobertos antes que isso acontecesse.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Busca. Até a manhã desta segunda-feira, 14, nenhum dos fugitivos havia sido recapturado. A Corregedoria Geral da Fundação Casa abriu sindicância para apurar a fuga. Se forem recapturados, eles poderão ser penalizados internamente pela Comissão de Avaliação Disciplinar.