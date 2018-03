Internos da Fundação Casa rendem cinco funcionários em Pirituba

SÃO PAULO - Internos da unidade de internação Pirituba da Fundação Casa, antiga Febem, começaram um tumulto às 20h de domingo, 21, e renderem cinco funcionários da instituição. A situação só foi controlada duas horas depois, sem nenhum deles ferido. Segundo a assessoria de imprensa da Fundação, será aberta uma sindicância na Corregedoria Geral da Fundação Casa para apurar o caso.

Na noite de 23 de fevereiro, a unidade Jatobá da instituição, no km 19,5 da Rodovia Raposo Tavares, também teve um tumulto com reféns. Na ocasião, os quatro funcionários sofreram ferimentos e foram levados para um pronto-socorro. A ocorrência começou às 18h e terminou às 20h, após negociações com a Superintendência de Segurança da fundação.