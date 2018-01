Interno da Fundação Casa é resgatado em estacionamento de posto de saúde

Cinco jovens, um deles armado com um revólver, resgataram um interno da Fundação Casa, no começo da tarde desta quarta-feira, 9, em Itaquera, na zona leste de São Paulo. J.T.P, de 19 anos, estava aguardando para passar por uma consulta no posto de Assistência Médico Ambulatorial (AMA) Boni IV, quando os bandidos apareceram.

Segundo a polícia, os agentes da Fundação Casa contaram que a consulta estava marcada desde novembro. J.T.P. chegou algemado no estacionamento da AMA e ficou na van da Fundação Casa junto com dois funcionários, enquanto o terceiro foi abrir a ficha para a consulta do interno.

De repente, os cinco jovens apareceram e abriram a porta do veículo. J.T.P chegou a dizer "meus parças chegaram, já era" e nem tirou as algemas. Os bandidos chegaram a pedir a chave da van, mas os funcionários não entregaram, e eles fugiram a pé. Um deles mancava muito. J.T.P. tem passagem por roubo e latrocínio.

O 103º DP (José Bonifácio) vai investigar o caso.