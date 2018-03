Internautas se dividem sobre redução da maioridade penal

SÃO PAULO - O assassinato do estudante Victor Deppman por um adolescente de 17 anos reabriu, nas redes sociais, a discussão sobre a idade de responsabilidade criminal, que hoje é de 18 anos. “Redução da maioridade penal... qtos mais terão de morrer ou serem vitimas de outros crimes para q o Legislativo modifique o Código Penal?!”, pergunta o usuário do Twitter Henrique Erre (@Henriqueerre). “Diminuição da maioridade penal não né. Jovem criminoso é sintoma, não causa”, pondera o usuário Oh42 (@orangehamster42).

Deppman foi assassinado com um tiro na cabeça na porta do prédio onde morava no Belém, na zona leste, na noite de terça-feira, dia 9. Imagens de câmeras mostram que ele não reagiu. O assassino, que completa 18 anos nesta sexta-feira, 12, se entregou à Vara da Infância e da Juventude.

Leia abaixo o que os internautas estão falando sobre o assunto no Twitter: