INTERNAUTAS PÕEM SALA SP NO TOPO DE SITE DE VIAGEM

A Sala São Paulo é a atração da capital paulista mais bem avaliada por internautas em um dos maiores sites de turismo do mundo, o TripAdvisor (tripadvisor.com.br). A página traz recomendações de pontos turísticos em destinos de todo o planeta. Elas são publicadas pelos próprios turistas. Situada no centro da cidade, a casa de concertos, que funciona desde 1999, recebeu elogios que chegaram a classificá-la como "um dos ambientes fechados mais bonitos do Brasil".

Da segunda a quinta posição da lista de locais mais bem conceituados da cidade pelos visitantes, todos estão na região central. As atrações são, respectivamente: Catavento Cultural, no Parque Dom Pedro, Pinacoteca do Estado e Museu da Língua Portuguesa, ambos na Luz, e Teatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo. O Mosteiro de São Bento, no largo homônimo, também no centro, está em 9.º lugar.

Sobre o Catavento, escreveu um usuário: "Os instrutores e as atividades são fantásticas para crianças de todas as idades." Outra característica positiva, segundo o turista, é a facilidade de acesso para o Mercado Municipal. Já a Pinacoteca "é importante por sua arquitetura e pelas importantes exposições de arte".

O Museu da Língua Portuguesa oferece "um passeio cultural e lúdico". Por seu lado, o Teatro Municipal e o Mosteiro de São Bento garantem a contemplação de "uma obra de arte a céu aberto" e um lugar lindo "de uma paz sem igual". Com humor, um dos visitantes que resenharam sobre o mosteiro disse que "morar em São Paulo" e não conhecer o edifício religioso "é um pecado".

Um museu, o do Futebol, no Estádio do Pacaembu, na zona oeste, e um hotel, o Unique, no Jardim Paulista, na zona sul, surgem na 7.ª e 10.ª colocação. Já o Parque do Ibirapuera, na zona sul, tradicional polo atrator de visitantes da capital com suas fontes e ciclovias, é 6.º colocado.

Uma resenhista virtual do Museu do Futebol se descreveu "surpresa" com o local. Ela afirmou que esperava encontrar uma coleção de troféus, "mas a exposição foi totalmente além do futebol em si".

Para ela, é possível entender um pouco melhor da história do País por meio do esporte. O Hotel Unique, projetado por Ruy Ohtake e que tem o formato de uma melancia cortada, chamou a atenção de alguém por sua "arquitetura moderna, original e sofisticada".

Os pontos positivos do prédio são o lobby e o deque situado no último andar, de onde é possível contemplar uma bela vista dos Jardins.

Os Jardins, por sinal, estão em 8.º lugar na lista. O bairro da zona sul é bem cotado por poder ser explorado a pé, "especialmente no quadrilátero entre a Augusta e a Padre João Manuel". Por ali, existe uma grande oferta de bares, lojas, hotéis, cafés, entre outras atrações.

Milhões de visitas. Lançado em 2000, o TripAdvisor tem mais de 60 milhões de visitantes por mês, em todo o mundo, segundo Blanca Zayas, sua porta-voz.

Ela afirma ainda que, a cada minuto, são feitas, em média, 60 publicações no site e que a missão da página é "ajudar as pessoas a planejar e vivenciar uma viagem perfeita".

Para utilizar o serviço escrevendo sobre um hotel, destino ou atração turística em que já esteve, é preciso se cadastrar no site, que é grátis. A classificação de cada um pode ir de zero a cinco.