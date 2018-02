Internautas planejam 'sopaço' na frente da casa de Kassab

Em 2011, foi a recusa de parte dos moradores de Higienópolis por uma estação de metrô no bairro que motivou a realização de um "churrasco diferenciado". Agora, motivo e cardápio mudaram: internautas planejam para o dia 06 de julho um "sopaço" na frente da casa do prefeito Gilberto Kassab, em protesto contra a proibição de distribuição de sopa a moradores de rua nas vias da capital paulista.

O movimento ganhou força na internet depois que a notícia 'Prefeitura quer proibir sopão grátis no centro' foi repassada nas redes sociais. Em pouco menos de 15 horas, um post publicado no perfil do 'Estado de S.Paulo' com o texto foi compartilhado por quase 11 mil pessoas no Facebook, rendendo mais de 1,5 mil comentários.

Até as 14h37 desta quinta-feira, 5.391 já tinham sido convidados para o evento público criado pelo internauta Luiz Pattoli, e 427 confirmaram presença. Outros internautas aproveitam a página para somar esforços e manifestar desaprovação à medida com a piadas, divulgação de trabalhos de organizações não-governamentais e mensagens de repulsa.