Internautas planejam 'sopaço' na casa do prefeito Em protesto contra a proibição do sopão, usuários de redes sociais já tinham agendado na manhã de ontem dois "sopaços" na cidade - um na Praça da Sé e outro na frente do prédio do prefeito Gilberto Kassab (PSD), nos Jardins. À tarde, organizadores decidiram unificar os eventos em um só: marcado para o dia 6, às 20h, o 'Sopaço na casa do Kassab' tinha 1,7 mil confirmações de comparecimento até o fim da tarde de ontem. Junto, acontecerá o "Sopão da gente diferenciada", com 431 confirmações. O evento faz referência ao "Churrascão diferenciado de Higienópolis", motivado pela recusa de moradores a uma estação de metrô.