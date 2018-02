Internado segundo menor acusado de agressão na Av. Paulista

SÃO PAULO - Mais um menor envolvido no ataque a jovens na Avenida Paulista, no último dia 14, se apresentou nesta sexta-feira, 26, segundo confirmação da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Na quinta, outro menor já havia se apresentado, com a família, à Vara da Infância e Juventude. Ele foi encaminhado para a Fundação Casa, onde ficará internado por período indeterminado. Outros dois menores envolvidos no caso ainda são procurados pela Justiça.

O menor chegou por volta das 8h30, também junto com familiares, no Departamento de Execução da Vara da Infância e Juventude de São Paulo (Deij), no Brás, região central de São Paulo. Segundo informações da Fundação Casa, o menor já foi transferido e está internado na unidade Brás, localizado ao lado do Deij.

Inquérito. O delegado assistente Renato Felisone, do 5º Distrito Policial, na Aclimação, vai pedir hoje a prisão preventiva do jovem de 19 anos também envolvido no ataque, segundo a SSP. O inquérito deve ser encaminhado ao Ministério Público e os acusados devem responder por lesão corporal e tentativa de homicídio.

Ao todo, cinco rapazes - quatro menores e um maior - são acusados de agredir três jovens que passavam na Paulista, próximo a região da Avenida Brigadeiro Luís Antônio, com socos, pontapés e lâmpadas fluorescentes. As vítimas afirmaram à polícia que a agressão se deu por preconceito. Vigias que ajudaram a separar a confusão confirmaram que o motivo foi homofobia.