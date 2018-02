Internação compulsória deve começar no dia 21 Anunciado pelo governo do Estado na sexta-feira, o plantão de juízes, promotores e advogados na cracolândia, no centro de São Paulo, deve começar no dia 21. A força-tarefa vai avaliar casos de internação compulsória e involuntária de dependentes químicos com estado de saúde grave e sem consciência de seus atos, segundo a Secretaria de Estado da Justiça.