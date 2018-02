Internação à força começa este mês em SP A força-tarefa que vai permitir ao Estado internar viciados em crack contra a vontade deve entrar em prática até o fim do mês. Secretarias do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil vão assinar hoje, no Palácio dos Bandeirantes, termo de cooperação para viabilizar o programa.