Interligação na estação Brás fica superlotada com fechamento da Luz

SÃO PAULO - Os passageiros que embarcaram pela estação Brás precisaram ser pacientes na manhã desta terça-feira, 22. Por causa do fechamento da Luz para as linhas 7-Rubi e 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), os usuários da linha 11-Coral, que liga a cidade de Mogi das Cruzes ao centro da capital, precisaram desembarcar no Brás, onde é possível fazer conexão com as linhas 12-Safira e 10-Turquesa da CPTM e a linha 3-Vermelha do Metrô. A CPTM determinou a suspensão do serviço por causa do incêndio que atingiu o edifício do Museu da Língua Portuguesa, anexo à estação Luz, e ainda não há previsão para que a operação de trens seja normalizada.

O alto fluxo de passageiros tornou a interligação difícil. "Levei cerca de 10 minutos para fazer a transferência e mais 8 minutos para embarcar no Metrô", reclama o passageiro Cícero Ricardo. A demora foi ainda maior para Renato Barreto que gastou quase uma hora para completar a conexão com o metrô. "Demorei 25 minutos para chegar na plataforma." Além da lotação na estação Brás, passageiros reclamaram no Twitter por não serem avisados ainda na estação Itaquera sobre o fechamento da Luz e pela falta da operação Paese entre as estações centrais.

A CPTM indica que os usuários das linhas 7-Rubi e 11-Coral desembarquem nas estações Palmeiras - Barra Funda e Brás, respectivamente. Quem utiliza a linha 7-Rubi pode fazer conexão para a linha 8-Diamante e descer na estação Júlio Prestes, a 250 metros da estação da Luz. Para os passageiros da linha 11-Coral, a sugestão é utilizar as linhas do Metrô, que estão funcionando normalmente. A estação da Luz faz parte do trajeto das linhas 1-Azul e 4-Amarela.

Quem se locomove de ônibus, também deve ficar atento a mudanças. As oito linhas que passam pela rua lateral ao prédio do museu sofreram desvios, segundo a SPTrans. Os ônibus estão sendo direcionados para as seguintes vias do entorno: Rua Mauá, Av. Casper Líbero, Rua do Seminário, Rua Brigadeiro Tobias e ao acesso à Av. Prestes Maia. Às 7h da manhã, a região concentrava poucos pontos de congestionamento.