Interligação entre Anchieta e Imigrantes é bloqueada

Luciana Fadon Vicente, do estadao.com,

A interligação entre as rodovias Anchieta e Imigrantes foi bloqueada na manhã deste domingo por medida de segurança, devido à baixa visibilidade provocada pela neblina nos trechos planalto e serra.

Segundo a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, a interligação no planalto foi bloqueada por volta das 10h, na altura do km 40.

A Ecovias informou que o trânsito no sistema é bom e que não há necessidade no momento de implementação da operação comboio. A visibilidade é parcial e superior a 300 metros nos trechos com neblina, informou a concessionária.

No último dia 15, a forte neblina na rodovia dos Imigrantes causou um engavetamento que envolveu cerca de 200 veículos.