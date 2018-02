Interlagos foi inaugurado em 1940

Nessa época, algumas corridas de automóvel foram realizadas no Hipódromo Paulistano da Mooca, como a de 14 de dezembro de 1902, com três competidores. Ainda nos anos 30, Euzébio Mattoso, diretor do Automóvel Clube do Brasil, ligado à empresa Autoestradas S/A, grande loteadora da região, sugeriu ao seu presidente, o engenheiro Luís Romero Sanson, que procurasse uma área adequada para construção de um autódromo.Em 12 de maio de 1940, o autódromo de Interlagos abriu oficialmente suas portas. / ROSE SACONI

Autódromo: anteriormente, algumas corridas de carro foram realizadas

no Hipódromo da Mooca