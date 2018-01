Interior tem quatro assaltos a praças de pedágio em um mês

SOROCABA - Pelo menos quatro assaltos a praças de pedágio foram registrados em um mês no interior de São Paulo. Em três ataques, o alvo foi a praça de pedágio do km 135 da rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Alambari. Na noite desta segunda-feira, 19, quatro homens armados renderam os funcionários e levaram o dinheiro dos caixas. Um dos bandidos portava uma espingarda calibre 12. Após o assalto, eles fugiram por uma estrada de terra.

A Polícia Militar foi mobilizada, mas não localizou os criminosos. O valor roubado não foi informado. No dia 31 de agosto, um homem armado com um revólver rendeu o funcionário que recolhia o dinheiro das cabines e obrigou-o a entregar pouco mais de R$ 2 mil. O criminoso embrenhou-se na mata ao lado da rodovia e conseguiu escapar do cerco policial. No dia 19, dois homens portando espingardas renderam os funcionários das cabines e recolheram o dinheiro, fugindo em seguida.

Também no final de agosto, os bandidos assaltaram um pedágio da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu. Três homens encapuzados renderam a funcionária que levava o dinheiro das cabines para o cofre instalado na sede administrativa da praça, ao lado da pista. Os bandidos fugiram levando cerca de R$ 1,5 mil. O roubo é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu.