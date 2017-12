Interior paulista tem várias opções para quem foge das praias

O turista que está cansado do agito das praias paulistas encontra boas e variadas opções de lazer no interior do Estado para aproveitar o verão. As alternativas estão bem próximas em viagens de até duas horas de percurso e incluem parques temáticos, esportes radicais e passeios de balão. Próximo da capital, em Itupeva, a 76 km de São Paulo, o parque aquático Wet'n Wild tem capacidade para 7 mil visitantes por dia e oferece 13 atrações para todas as idades e gostos, desde descidas dos toboáguas em alta velocidade até um passeio relaxante por um rio de correnteza. Durante os fins de semana de janeiro os visitantes poderão fazer aulas de hidroaxé na piscina de ondas. O Wet'n Wild fica na Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 72. O valor do ingresso de segunda a sexta-feira nas bilheterias do parque é R$ 62 e aos fins de semana R$ 67. No site do parque www.wetnwild.com.br, o visitante poderá comprar ingressos a preços promocionais. Mais informações pelo telefone (11) 4496-8000. O Hopi Hari, considerado um dos maiores parques temáticos da América Latina, também oferece atrações para divertir toda a família, independente da idade. O Hopi Hari fica na Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 72,5, em Vinhedo. No site www.hopihari.com.br o bilhete custa R$ 49,80. Mais informações pelo telefone 0800-940-4679. Para quem não tem medo de altura, o voo de balão pode entrar na agenda dos fins de semana da estação. Em Piracicaba, a 150 km de São Paulo, o balonismo já é uma atividade comum. Aí, a empresa AirBrasil promove passeios com balões que podem levar até 16 pessoas e decola às 7 horas. O voo dura cerca de uma hora e o percurso depende da direção dos ventos. Em Piracicaba, o balonismo é realizado pela empresa AirBrasil e custa R$ 300. Os voos saem da Escola de Engenharia (Campus da Fumep), à Avenida Monsenhor Martinho Salgot, número 560, centro. Mais informações pelos telefones (11) 2626-1323 ou (19) 3434-6438. Quem procura por turismo de aventura na água, a cidade de Socorro,a 132 km de São Paulo, oferece nove atividades, como canoagem, rafting e tombo n'água, nesta época do ano, quando a temporada de chuvas aumenta o volume das águas dos rios da região. O rafting é a atividade mais procurada pelos turistas, inclusive na versão noturna, que acontece nas noites de lua cheia. O Rio do Peixe, que cruza o município, é o escolhido para a maior parte dos esportes. Quatro parques de aventura oferecem atividades aquáticas. Os valores variam entre R$ 35 e R$ 74 por pessoa e dependem da modalidade e da empresa escolhidas. Mais informações pelo telefone (19) 3855-9600. Já para quem tem tempo e gosta de pegar a estrada,numa viagem mais longa, Brotas,a 242 km de São Paulo, também tem vários atrativos em represas, ribeirões, cachoeiras, corredeiras e nascentes. Nesses locais, o visitante pode praticar esportes como rafting, tirolesa, bóia-cross e cayoning (descida de cachoeira de até 70 metros com técnica de rapel). Os valores e as atividades dependem da empresa contratada. Mais informações pelo telefone (14) 3653-5282.