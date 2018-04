Interior está cheio de atrações no fim de semana da Virada Depois da capital, chega a vez de o interior receber as atrações da edição 2010 da Virada Cultural Paulista, que começa às 18 horas de sábado e vai até as 18 horas de domingo. Trinta cidades vão receber atrações musicais internacionais e locais. Na 4.ª edição, o evento promovido pela Secretaria de Estado da Cultura terá 1.077 apresentações gratuitas - um investimento de R$ 6,5 milhões.