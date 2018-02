Interior de SP tem 1 morto e 1 desaparecido

O pescador Luis Vieira da Silva, de 49 anos, morreu afogado no córrego que corta uma fazenda em Lins, no noroeste paulista. O corpo dele foi encontrado no sábado.

As chuvas de domingo causaram o transbordamento do Rio Jaú, no município de mesmo nome, e 27 casas foram inundadas. Cerca de 60 pessoas foram atingidas. Em Assis, no oeste do Estado, as chuvas causaram nove pontos de alagamento e derrubaram árvores. Em Bauru, as chuvas agravaram a situação dos moradores do Jardim Mary Dota, onde casas da Cohab apresentam trincas. Pelo menos 26 imóveis estão comprometidos e 12 famílias já foram removidas.

Ribeirão Preto. Um deslizamento cobriu as duas pistas da Rodovia Candido Portinari, entre Franca e Ribeirão Preto, na manhã de ontem. Até a noite, mais de cem caminhões de terra já tinham sido retirados da via, que deve ser liberada hoje. Estima-se que cerca de 5 mil m³ de terra tenham deslizado - perto de 500 caminhões carregados.

Um Fiat Uno teve a frente atingida na hora do desmoronamento. O motorista Tiago Modini, de 30 anos, de Sertãozinho, teve ferimentos leves. Os motoristas estão sendo obrigados a desviar pela cidade de Restinga. Uma infiltração de água da chuva teria sido a causa. / COLABOROU RENE MOREIRA, ESPECIAL PARA O ESTADO