Segundo Meira, a PM tem de ficar do lado de fora. "Temos de combater flanelinhas, prevenir furto e roubo de veículo. Isso é função da polícia." No carnaval deste ano, no Anhembi, o patrulhamento será reforçado fora do sambódromo e na revista dos foliões, na entrada, "Não teremos um contingente expressivo entre a passarela e a arquibancada. Terei efetivo para intervenção rápida, se necessária."/ W.C.