Interditada há 8 dias, Mogi-Bertioga não tem data para reabrir

Totalmente interditada há oito dias, a Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) ainda não tem data certa para ser liberada, informou nesta quarta-feira, 16, o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), órgão da Secretaria Estadual de Transportes que administra a estrada. Entretanto, as rochas que obstruíam 150 metros da estrada na altura do quilômetro 89 já foram retiradas da pista e se encontram em pedaços, a margem da rodovia.

Na tarde desta quarta-feira, cerca de 15 homens trabalhavam na limpeza da pista e no recapeamento do asfalto prejudicado pelo desmoronamento da encosta, ocorrido durante as fortes chuvas da terça-feira da semana passada. Três caminhões pipa eram utilizados na lavagem e um basculante estava carregado de massa asfáltica utilizada no conserto dos buracos. Fora isso, duas escavadeiras realizavam a retirada da sobra da terra que ainda tomava o acostamento.

Operários da obra informaram que os trabalhos para a liberação da pista têm acontecido durante todo o dia, sendo estendido até quase às 22h. Segundo eles, não choveu no local essa semana. Mesmo assim, o DER ainda não garante uma data para a entrega da rodovia. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, um técnico esteve no local na última terça-feira para avaliar o risco de a encosta desabar novamente, porém ainda não há previsão para a conclusão desse laudo. Em nota, o DER reafirmou que a estrada só será liberada "quando houver a total garantia de segurança aos seus usuários."

Planejando um verão repleto de atrações como 25 shows, a Prefeitura de Bertioga está otimista com a liberação da estrada para o fomento do turismo e acredita que a rodovia estará funcionando normalmente até o dia 20. Com a interdição da Mogi-Bertioga, os turistas da Grande São Paulo que visitam Bertioga têm que optar pelo Sistema Anchieta-Imigrantes ou pela Rodovia dos Tamoios, rodando no mínimo mais 55 quilômetros.