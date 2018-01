Interdições na Marginal do Tietê são ampliadas

Na volta do feriado, o paulistano se depara com mudanças viárias na região da Marginal do Tietê, na zona norte, e no Itaim-Bibi, na zona sul. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) aproveitou o fim de semana para ampliar as interdições para a construção da terceira pista da Marginal e bloquear uma rua na zona sul.

Na Ponte do Limão, as duas faixas da direita (uma em cada sentido) e a alça de acesso, no sentido Castello Branco, foram fechadas. O desvio é pelas ruas José Amato e Samaritá, que termina na ponte. A interdição da alça é feita para reduzir o impacto do bloqueio nas faixas da ponte. A ideia é fazer o motorista percorrer um trajeto maior e reduzir a possibilidade de congestionamento. A Ponte do Limão é a quarta a ser interditada de um total de cinco que ficarão bloqueadas até fevereiro.

Hoje ainda haverá mudanças na Ponte da Casa Verde. A partir das 23 horas, as faixas central e da direita no sentido bairro ficarão fechadas. Mas cinco faixas continuarão liberadas, permitindo que a CET realize operações com faixas reversíveis nos horários de pico.

Para complicar ainda mais a situação do motorista, um trecho da própria pista local da Marginal ficará fechado, por causa das obras do Complexo Viário Anhanguera. A interdição começou no sábado, embaixo da Ponte Atílio Fontana, no sentido Castello Branco. O trecho só deve ser liberado em 30 dias. A orientação da CET é para que os motoristas evitem essa região.

Itaim-Bibi

Um trecho da Rua Gomes de Carvalho, entre as ruas Nova Cidade e Alvorada, ficará fechado por 45 dias para a construção de galerias pluviais. Como alternativa, as ruas Baluarte e Quatá terão a mão invertida. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.