Interdição parcial da Ponte do Limão começa neste domingo

Começa neste domingo, 1º, às 9 horas, mais uma etapa das interdições de pontes para as obras de ampliação da Marginal do Tietê. As faixas da direita de ambos os sentidos da Ponte do Limão - para o centro e para a zona norte da capital - ficarão bloqueadas até o dia 17 deste mês, quando as interdições passam para as faixas ao lado do canteiro central em ambos os sentidos. Haverá alteração nos sentidos de circulação. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também vai interditar o acesso para a ponte no sentido Castelo Branco da Marginal.

As interdições de faixas na Ponte do Limão vão até o dia 13 de janeiro. A primeira etapa termina em 17 deste mês, quando serão liberadas as faixas da direita de ambos os sentidos. No dia seguinte, começam os bloqueios nas faixas ao lado do canteiro central, também nos dois sentidos, que seguirão até 4 de dezembro. Terão início então os períodos mais complicados para a fluidez, com o bloqueio de todas as faixas no sentido bairro. Vinte dias depois, o sentido muda e todas as faixas do sentido centro serão fechadas.

A interdição do acesso à ponte é um recurso utilizado pela CET para tentar manter estável a quantidade de veículos que utilizam a ponte. Os motoristas que precisarem usar a passagem terão de seguir pela Marginal e virar na Rua José Amato e depois à direita na Rua Samaritá para chegar à ponte.

Outra rota alternativa sugerida pela companhia é fazer a travessia do rio pela Ponte Julio de Mesquita Neto, a aproximadamente um quilômetro de distância da ponte que terá faixas bloqueadas, cujo acesso pode ser feito pela Marginal e pela Avenida Marquês de São Vicente. A CET afirma que destinará 61 agentes para a operação, que podem ativar faixas reversíveis, criar bloqueios e mudar os sentidos de circulação.

Outras pontes

A Ponte do Limão será a quarta a passar interdições. Desde o dia 19, há faixas bloqueadas nas Pontes da Casa Verde, da Vila Maria e da Freguesia do Ó. O início do próximo mês também vai marcar algumas mudanças nessas interdições. A Ponte da Vila Maria será a única a seguir com todas as faixas bloqueadas no sentido bairro até 30 de novembro. Após essa data, a interdição mudará o sentido e todas as faixas do sentido centro serão fechadas.

Por outro lado, no dia 3 será liberada a única faixa interditada até agora na Ponte da Casa Verde - a pista da esquerda no sentido bairro. A partir dessa data, serão fechadas partes das faixas da direita e central no mesmo sentido. A partir do dia 18, todo o sentido bairro será bloqueado e permanecerá assim até 13 de dezembro.

A Ponte da Freguesia do Ó também terá mudanças a partir do dia 4. As faixas da direita de ambos os sentidos - que estão interditadas - serão liberada e um dia depois serão interditadas as da esquerda. No dia 21, a do sentido centro será liberada, mas todas as faixas do sentido bairro serão fechadas. A Ponte das Bandeiras começará a ter interdições no dia 7.