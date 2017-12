Interdição para a Fórmula Indy complica o trânsito na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - A realização da etapa da Fórmula Indy na cidade de São Paulo, neste sábado, 4, e domingo, 5, no Anhembi, zona norte da capital, causa lentidão no entorno do sambódromo e irá motivar diversas novas interdições na área a partir da noite desta sexta-feira,3. Por volta das 7h15 desta sexta, a pista expressa da Marginal do Tietê tinha congestionamento de 10 km no sentido Castelo Branco, entre a Ponte Aricanduva e a Ponte da Casa Verde. Pela pista local, há interdição de 2,4 km para a realização da prova de rua, entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte da Casa Verde.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), serão interditadas da noite desta sexta-feira até domingo um trecho da Marginal do Tietê, a Avenida Olavo Fontoura e as ruas Milton Rodrigues, Marechal Leitão de Carvalho e Massinet Sorcinelli.

Por causa das vias interditadas, duas linhas de ônibus terão seus itinerários alterados entre as 22h desta sexta e as 5h de domingo. Estas linhas sairão das regiões de Santana, Barra Funda, Aeroporto de Congonhas, Parque Trianon e Praça da República, totalizando 125 veículos (90 na operação de entrada e 125 na operação saída), com tarifa diferenciada de R$ 12 (ida e volta) e R$ 8 (só ida ou só volta). A CET também preparou operação especial de tráfego.