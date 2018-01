Interdição em trecho da Paulista começa neste sábado

O acesso à Rua da Consolação pela Av. Paulista, região central da capital paulista, será interditado a partir das 18h deste sábado, 14, para a construção de uma estação do metrô. Segundo a SPTrans, a previsão é de que o bloqueio seja mantido até o dia 20 de dezembro.

No local será instalada a Estação Paulista da linha 4-Amarela do metrô. Durante as obras, o trecho entre as ruas Bela Cintra e Consolação receberá apenas trânsito local, permitindo ainda o retorno rumo ao bairro Paraíso. O acesso à Rua da Consolação a partir da Av. Paulista será feito pelas ruas Bela Cintra e Antonio Carlos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A SpTrans alerta que três linhas de ônibus terão alteração de seus itinerários, obedecendo o mesmo trajeto. São elas: 875A Aeroporto - Perdizes (Via Aratãs), 875M Aeroporto - Perdizes (Via Miruna) e 669A Terminal Santo Amaro - Terminal Princesa Isabel. Já há um ponto de parada na Bela Cintra, que passará a ser utilizado para o embarque e desembarque de passageiros destas linhas.

A CET recomenda que os motoristas evitem o trecho enquanto durarem os trabalhos e a interdição. Para aliviar o congestionamento, principalmente nos horários de pico, será permanentemente proibido o estacionamento de veículos no lado esquerdo das ruas Bela Cintra, Matias Aires e Antonio Carlos, além de nos dois lados dos trechos entre a Bela Cintra e Consolação e entre a Paulista e a Matias Aires.

Segundo a CET, o local recebe cerca de 400 veículos/hora nos horário de maior tráfego.