Interdição de vias por Fórmula Indy causa lentidão em SP

SÃO PAULO - Por causa da preparação e da corrida São Paulo Indy 300, algumas vias da capital ficarão interditadas até as 5 horas de segunda-feira, 2. Os bloqueios são válidos nesta sexta-feira, 29, dia de treino livre, sábado, 30, dia dos treinos classificatórios, e domingo, 1º de maio, dia da corrida.

Para melhorar a fluidez do trânsito no entorno do Parque do Anhembi, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interdita as seguintes vias, desde as 22 horas de quinta-feira, 28: Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, entre as Pontes Bandeiras e Casa Verde; Avenida Olavo Fontoura, em ambos sentidos, entre a Praça Campo de Bagatelle e a Rua Brazelisa Alves de Carvalho; Rua Professor Milton Rodrigues, em ambos sentidos; Rua Marechal Leitão de Carvalho, entre a Rua Massinet Sorcinelli e a Avenida Santos Dumont e Rua Marssinet Sorcinelli, entre a Marginal Tietê e a Rua Marechal Leitão de Carvalho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Às 9 horas, a Marginal do Tietê tinha 11 km de engarrafamento, sentido Castelo, na pista expressa, da Ponte Imigrante Nordestino até a Rua Milton Rodrigues. Na local, a via tem 8,4 km de congestionamento da Ponte Aricanduva até a Rua Massinet Sorcinelli.

Como alternativa, a CET recomenda que o motorista utilize a opção de desvio na pista expressa da Marginal do Tietê. Na Avenida Olavo Fontoura, a opção de desvio é a Avenida Braz Leme ou pelas pistas expressa e central da Marginal do Tietê.

Haverá reforço do monitoramento, da orientação e da fiscalização do tráfego durante o período, com mais de 700 funcionários - entre técnicos na Central de Operações e operadores de tráfego - e 80 viaturas envolvidas, além do apoio de guinchos e motos.

As vias no entorno do Parque do Anhembi serão regulamentadas com sinalização de proibição de estacionamento. Haverá ampliação dos bloqueios viários a partir das 00h30 de sábado, 30, até as 5 horas de segunda-feira, 2, nas Ruas Professor Luciano Prata e Doutor Melo Nogueira, interdições parciais nas Ruas Brazelisa Alves de Carvalho e Anita Malfatti, e inversão de mão de direção na Rua Hermenegildo C. de Almeida, entre a Rua Brazelisa Alves de Carvalho e a Avenida Braz Leme.