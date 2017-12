Interdição de trecho suspende pedágio na Raposo Tavares

A cobrança nas praças de pedágio da Rodovia Raposo Tavares, nas regiões de Presidente Bernardes e de Caiuá, no interior de São Paulo, foi suspensa na tarde de quinta-feira, 22, segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

O motivo para a suspensão da cobrança, de acordo com a Artesp, é a interdição da pista na altura do km 603 da rodovia, que está em obras. O pedágio voltará a ser cobrado após o término das obras de recuperação do pavimento, segundo a Artesp.

O trecho da estrada foi totalmente interditado no dia 18 por conta do afundamento da pista, causado pelas fortes chuvas que atingiram a região. Os motoristas devem utilizar o desvio montado pela PRE, saindo da Raposo Tavares na altura do km 564, seguir para a Rodovia Assis Chateaubriand, no sentido Pirapozinho, acessar a SP-272, a SP-563 e retornar para a Raposo Tavares.