Interdição da Anchieta completa 12 horas

SÃO PAULO - A Rodovia Anchieta está há 12 horas com o tráfego interditado, em ambos os sentidos na altura do km 30, após um caminhão derrubar uma passarela em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, por volta das 3h desta segunda-feira, 16. A estrutura atingiu o veículo que causou o acidente, deixando o motorista com ferimentos leves.

Uma outra pessoa que dirigia um segundo caminhão teve ferimentos graves. De acordo com a e Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, mais de 12 mil veículos passam pelo trecho interditado, no sentido litoral. Já no sentido São Paulo, a média é de 10 mil.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os motoristas que precisam utilizar a Anchieta têm duas opções para fugir do congestionamento. Quem desce para a Baixada Santista pode utilizar o Rodoanel na altura do km 27 e seguir a viagem pelo Rodovia dos Imigrantes. No caminho contrário, os motoristas já são obrigados a sair da Rodovia Anchieta pela interligação entre as duas estradas, na altura do km 40.

De acordo com a concessionária, ainda não há previsão de horário para que o trecho seja liberado. Equipes trabalham no local com guinchos e um guindaste para remover a estrutura.