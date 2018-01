Intensidade do nevoeiro não pode ser prevista É possível saber com antecedência se as condições meteorológicas são favoráveis ao aparecimento de neblina em determinada região. Não há como identificar, porém, qual será a intensidade da névoa. "Se você acompanhar a circulação marítima do ar e o movimento dos ventos que sobem a serra pode prever, com três ou quatro dias de antecedência, a nebulosidade", diz o meteorologista André Madeira, da Climatempo. "Já se ela vai prejudicar a visibilidade em certo ponto, é mais difícil saber."