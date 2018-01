Integrantes de quadrilha que roubava tratores são presos em SP

Três integrantes de uma quadrilha especializada no roubo de tratores agrícolas e máquinas de terraplenagem foram presos no início da noite de quinta-feira, no bairro Itinga, em Salto de Pirapora, a 120 km de São Paulo. O grupo foi flagrado por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Sorocaba quando carregava uma retroescavadeira num caminhão. A máquina tinha sido furtada uma hora antes de uma empresa de extração de areia.

A polícia acredita que o bando pode ser responsável por pelo menos 20 furtos de tratores, máquinas e implementos agrícolas em cidades da região. Os acusados Cláudio Reis de Aquino, de 40 anos, Ivan Francisco dos Santos, de 20, e Valderci Martins, de 52, foram autuados em flagrante e levados para uma cadeia da região. Outros dois integrantes da quadrilha estão sendo procurados. De acordo com o delegado José Urban Filho, os equipamentos eram vendidos em outros Estados. Para burlar a fiscalização durante a viagem, os bandidos usavam notas fiscais frias. O grupo é suspeito de ter furtado uma pá-carregadeira da prefeitura de Sorocaba em novembro de 2007.